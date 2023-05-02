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Кореневский Федор Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кореневский
Имя
Федор
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
31 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
6498. КОРЕНЕВСКИЙ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, 17 л., Витебск. у., Ловожск. в., д. Гущино, Н. С. 2 уч. Витебск. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 31 авг. 923.

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