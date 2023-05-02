Зубарева Екатерина Михайлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зубарева
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Михайлова
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46923. ЗУБАРЕВА, ЕКАТЕРИНА МИХАЙлово. К. Холмск. у., Торопатцк. в., д. Ратчей, 22 л.; — Торопецк. Г. С. (во 2 р.), 12, 14, 14² и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 25 Апр. 905.
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