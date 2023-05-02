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Зубарева Екатерина Михайлова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зубарева
Имя
Екатерина
Отчество
Михайлова
Дата исполнения приговора
25 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
Источник
Скан
Оригинальная запись
46923. ЗУБАРЕВА, ЕКАТЕРИНА МИХАЙлово. К. Холмск. у., Торопатцк. в., д. Ратчей, 22 л.; — Торопецк. Г. С. (во 2 р.), 12, 14, 14² и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 25 Апр. 905.

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