Луценкин Иван Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Луценкин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 04 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 298
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88498. ЛУЦЕНКИНЪ. ИВАНЪ НИКИФОровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Жиздрин. у., Зимницк. в., д. Андреевскихъ Поликовъ, 30 л.; — Владимір. О. С., 134, 135, 152, 1 ч. 1655 и 1659¹ У., арест. отд. 1 г. Исп. 4 Апр. 908. | 905 14676 1655 У. | 91 69518 169 М. | 900 97836 1654¹ У. | 91 24324 169 М. | 94 79672 169 М.
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