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Семенов Федор Кондратьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов
Имя
Федор
Отчество
Кондратьевич
Дата исполнения приговора
02 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 315
Источник
Скан
Оригинальная запись
11663. Семенов Федор Кондратьевич, 17 л., Уральск. обл., Тюменск. окр., Юргинск. р. Н. С. 12 р. Томск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 2 февр. 926.

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