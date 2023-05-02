Алексеенко Онуфрий Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеенко
- Имя
- Онуфрий
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129412. АЛЕКСѢЕНКО, ОНУФРІЙ ДАниловъ. К. Барнаульск. у., Касмалинск. в., с. Сусловскаго, 21 г., рд. Чериков. у., Мхиничск. в., въ с. Готовскомъ; — Томск. О. С., 134, 135, 148 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 28 Сент. 909.
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