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Алексеенко Онуфрий Данилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеенко
Имя
Онуфрий
Отчество
Данилов
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
129412. АЛЕКСѢЕНКО, ОНУФРІЙ ДАниловъ. К. Барнаульск. у., Касмалинск. в., с. Сусловскаго, 21 г., рд. Чериков. у., Мхиничск. в., въ с. Готовскомъ; — Томск. О. С., 134, 135, 148 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 28 Сент. 909.

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