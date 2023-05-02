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Семенов Флор Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов
Имя
Флор
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
04 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
8925. СЕМЕНОВ ФЛОР СЕМЕНОВИЧ, 60 л., Ядринск. у., Аликовск. в., д. Темирч-Касы. Чувашск. Облсуд. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 1 г. 3 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 4 дек. 923.

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