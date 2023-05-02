Алаеги Август Иоганнов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алаеги
- Имя
- Август
- Отчество
- Иоганнов
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44760. АЛАЕГИ, АВГУСТЪ ІОГАННОВЪ. К. Юрьевск. у., Варольск. в., 23 л.; — Рижск. О. С., 132 и 3 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. С. М. С. Юрьево-Верроск. окр. отъ 29 Янв. 905 г., арест. отд. 1 г. Исп. 7 Мая 905.
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