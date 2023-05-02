Федоров Павел Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Павел
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 422
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140458. ФЕДОРОВЪ, ПАВЕЛЪ КИРИЛЛОВЪ. Мщ. г. Тамбова, 22 л.; — Саратов. С. П., 1 и 3 п. 125 Уг. У., дисциплин. батал. 1½ г. Исп. 18 Сент. 909. Сей приг. поглощенъ приг. Полкового С. Нѣжин. пѣх. п. отъ 6 Іюня 907 г., коимъ осужд. въ дисциплинарн. батал. на 2 г.
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