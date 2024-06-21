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Бобров Павел Панкратьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бобров
Имя
Павел
Отчество
Панкратьев
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
130103. БОБРОВЪ, ПАВЕЛЪ ПАНКРАТЬевъ. К. Юрьевецк. у., Мелечкинск. в., д. Никонихи, 28 л.; — Костром. О. С. 21 Мая 909, 134, 152, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг. сего О. С. отъ 28 Февр. 909 г. (169 и 172 М. (покуш.),—тюр. 2 м.), каторж. раб. 8 л. Исп. 28 Сент. 909.

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