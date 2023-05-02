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Хлебников Илья Кузьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хлебников
Имя
Илья
Отчество
Кузьмин
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 498
Источник
Скан
Оригинальная запись
155402. ХЛѢБНИКОВЪ, ИЛЬЯ КУзьминъ. К. Меленковск. у., Гусевск. в., д. Колпей, 16½ л.; — Владимір. О. С. 28 Сент. 909, 138, 134, 135 и 1 ч. 1483 У., по слож. съ нак. по приг., напеч. въ 909 г. № 86000, тюр. 7 м. Исп. 4 Нояб. 909. | Справ., напеч. въ 909 г. № 110587, счит. недѣйств.

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