Фенютин Максим Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фенютин
- Имя
- Максим
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140502. ФЕНЮТИНЪ, МАКСИМЪ ДМИТРІЕВЪ. К. Вышневолоцк. у., Осеченск. в., д. Варежи, 26 л.; — СПБ. Ст. М. С. 40 уч. 6 Нояб. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 6 Нояб. 909.
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