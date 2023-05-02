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Фенютин Максим Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фенютин
Имя
Максим
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
Источник
Скан
Оригинальная запись
140502. ФЕНЮТИНЪ, МАКСИМЪ ДМИТРІЕВЪ. К. Вышневолоцк. у., Осеченск. в., д. Варежи, 26 л.; — СПБ. Ст. М. С. 40 уч. 6 Нояб. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 6 Нояб. 909.

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