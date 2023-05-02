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Макеев Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макеев
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8546. МАКЕЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 53 л., Татарск. у., Юдинск. в., с. Кошкуль. Омск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г Исп. 6 июля 923.

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