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Гаврилов Мина Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гаврилов
Имя
Мина
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 81
Источник
Скан
Оригинальная запись
144321. ГАВРИЛОВЪ, МИНА ИВАНОВЪ. К. Двинск. у., Малиновск. в., д. Конопецкой, 21 г.; — Витебск. О. С. 7 Окт. 909, 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 2 Нояб. 909. | 23 Дек. 908 г. Г. С. 4 уч. г. Двинска 169 М. — тюр. 3 м. | 908 2204 170 М. | 906 69105 169 М. | 10 Марта 906 г. М. С. 4 уч. Фридрихштадтъ-Иллукстск. окр., 169 М. — въ колон. для малолѣт.

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