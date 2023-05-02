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Гаркман Александр Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гаркман
Имя
Александр
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
1362. Гаркман Александр Андреевич, 32 л., Акмолинск. у., Промышлен. в., с. Покорного. Н. С. 20 уч. Акмолинск. С. О. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 24/Х—26.

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