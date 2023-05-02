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Паперкин Иван Прохорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Паперкин
Имя
Иван
Отчество
Прохорович
Дата исполнения приговора
20 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7453. ПАПЕРКИН ИВАН ПРОХОРОВИЧ, 23 л., Полоцк у., Владимирск. в., д. Зимаровки. Витебск. Губсуд Ст. 144, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 20 июня 923.

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