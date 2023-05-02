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Компопенцев Иван Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Компопенцев
Имя
Иван
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
28 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
6342. КОМПОПЕНЦЕВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ, 29 л., Барнаульск. у., Мамонтовск. в., с. Буканского, Н. С. 10 уч. Барнаульск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г., Исп. 28 мая 923.

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