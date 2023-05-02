Компопенцев Иван Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Компопенцев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6342. КОМПОПЕНЦЕВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ, 29 л., Барнаульск. у., Мамонтовск. в., с. Буканского, Н. С. 10 уч. Барнаульск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г., Исп. 28 мая 923.
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