Цибин Максим Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦибин Максим Петров

Цибин Максим Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цибин
Имя
Максим
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
Источник
Скан
Оригинальная запись
140973. ЦИБИНЪ, МАКСИМЪ ПЕТРОВЪ. Каз. ст. Ищерской, Моздокск. отд., 35 л.; — М. С. 8 уч. Грознен. окр. 22 Окт. 909, 169 и 5 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 10 Нояб. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close