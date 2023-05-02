Цибин Максим Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цибин
- Имя
- Максим
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140973. ЦИБИНЪ, МАКСИМЪ ПЕТРОВЪ. Каз. ст. Ищерской, Моздокск. отд., 35 л.; — М. С. 8 уч. Грознен. окр. 22 Окт. 909, 169 и 5 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 10 Нояб. 909.
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