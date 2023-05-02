Крылов Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрылов Григорий Степанович

Крылов Григорий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крылов
Имя
Григорий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
16 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
7149. КРЫЛОВ ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ, 24 л., б. Екатерингбургск у., Сылвинск. в. и з. В. Т. Триб. Северо-Восточн. окр. Ст. ст. 16 ч. 3, 180 п. «з», лиш. св. 3 г. 4 м. Исп. 16 июля 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.