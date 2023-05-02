Крылов Григорий Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крылов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 203
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7149. КРЫЛОВ ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ, 24 л., б. Екатерингбургск у., Сылвинск. в. и з. В. Т. Триб. Северо-Восточн. окр. Ст. ст. 16 ч. 3, 180 п. «з», лиш. св. 3 г. 4 м. Исп. 16 июля 923.
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