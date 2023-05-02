Саблуков Евсей Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Саблуков
- Имя
- Евсей
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 24 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 438
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 92580. САБЛУКОВЪ, ЕВСЕЙ НИКИтинъ. Сс.-посел. Красноярск. у., Заледѣевск. в., д. Старцевой, 56 л., рд. въ г. Самарѣ; — М. С. 4 уч. г. Красноярска, 169, 4 и 8п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 24 Апр. 908. | 903 51509 1643 У. | 83 16150 1647 У.
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