Хомутовский Иульян Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хомутовский
- Имя
- Иульян
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 578
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96632. ХОМУТОВСКІЙ, ІУЛЬЯНЪ ИВАновъ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Ишима, 60 л., рд. въ с. Верхней-Руднѣ, Покалевск. в., Овручск. у.; — М. С. 1 уч. Ишимск. у., 16, 173, 2 п. 174 и 1 п. 175 М., по сов. съ приг. М. С. 2 уч. Ишимск. у., отъ 7 Апр. 908 г. и приг. сего М. С. отъ о Апр. 907 г., тюр. 10 м. Исп. 24 Марта 908. | 902 102627 1647 У. | 89 55086 1654¹ У. | 94 107889 1659¹ У. | 86 66134 169 М. | 93 110625 1655 У. | 85 66570 169 М.
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