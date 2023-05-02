Гноевой Трифон Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гноевой
- Имя
- Трифон
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46103. ГНОЕВОЙ, ТРИФОНЪ НИКОЛАЕВЪ. К. Полтав. у., Супруновск. в., с. Рыбцовъ, 21 г.; — У. Чл. О. С., по Полтавск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 13 Іюня 905.
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