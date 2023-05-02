Емельянов Андрей Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Емельянов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46686. ЕМЕЛЬЯНОВЪ, АНДРЕЙ ПЕТРОВЪ. К. Курганск. у., Мендерск. в., д. Зарослой, 23 л.; — М. С. 2 уч. Курганск. у. (въ 3 р.), 169, 2 и 8 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 24 Мая 905.
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