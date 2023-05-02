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Дмитриев Алексей Варфоломеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дмитриев
Имя
Алексей
Отчество
Варфоломеевич
Дата исполнения приговора
13 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 113
Источник
Скан
Оригинальная запись
3928. ДМИТРИЕВ АЛЕКСЕЙ ВАРФОЛОМЕЕВИЧ, 16 л., Елецк. у., Каменск. в., с. Паниквицы. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 95, 142, 222, лиш. св. 1 г. 1 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 13 июля 923.

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