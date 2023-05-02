Грабченко Григорий Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грабченко
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144791. ГРАБЧЕНКО. ГРИГОРІЙ ЯКОВлевъ, Лиш. ос. пр. изъ к. Маріинск. у., Краснорѣчинск. в., с. Коробейниковскаго, 54 л., рд. Ольгопольск. у., Усть-Саленск. в., въ д. Большой-Куръевкѣ; — Томск. О. С. 134, 135, 148 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ 2 приг. сего С. отъ 20 Апр. 909 г. (2 ч. 1655 У. — арест. отд. 2½ г.) и отъ 17 Авг. 909 г. (2 ч. 1655 — арест. отд. 2½ г.), арест. отд. 3 г. Исп. 24 Окт. 909. | 904 85964 1655 У. | 99 92060 1652 У. | 902 95462 169 М.
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