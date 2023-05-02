Андриенко Артем Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андриенко
- Имя
- Артем
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129511. АНДРІЕНКО, АРТЕМЪ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Пирятина, 27 л., рд. въ в. и с. Яблоновкѣ, Пирятин. у.; — Пирятин. У. С. 4 Февр. 909. 169, 2 и 5 п. 170 и 172 М., тюр. 6 м. Исп. 6 Окт. 909. | 901 45589 170¹ М. | 95 221 172 М. | 901 25619 169 М.
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