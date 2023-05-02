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Лысенко Василий Логипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лысенко
Имя
Василий
Отчество
Логипов
Дата исполнения приговора
08 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 148
Источник
Скан
Оригинальная запись
33298. ЛЫСЕНКО, ВАСИЛІЙ (ИВАНЪ) ЛОгиповъ. К. Черкассск. у., Орловецк. в. и м., 21 г.; — Кіевск. О. С., 134, 135, 152, 1630 и 1652 У., каторж. раб. 6 л., исключ. 3 м. тюр., отб. по приг., напеч. въ 904 г. № 89130. Исп. 8 Марта 905.

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