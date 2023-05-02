Артемов Петр Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артемов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129620. АРТЕМОВЪ, ПЕТРЪ НИКИТИНЪ. Мщ. г. Луганска, Славяносербск. у., 41 г.; — М. С. 2 уч. Таганрог. окр. 23 Окт. 909, 2 п. 170 и 1 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 24 Окт. 909.
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