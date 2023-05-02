Дандзинек Петр Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дандзинек
- Имя
- Петр
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81796. ДАНДЗИНѢКЪ, ПЕТРЪ ПАВловъ, 41 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Венденск. у., Ново-Пебальгск. в.; — Рижск. О. С., 26 Апр. 911, 114, 115, 152, 9, 2 ч. 1159, 1653. 9 и 1653 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 111936, каторж. раб. 6 л. Исп. 9 Іюня 911. | 907 48911 1642 У.
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