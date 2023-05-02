Каган Михель-Лейба Хаимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каган
- Имя
- Михель-Лейба
- Отчество
- Хаимов
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82793. КАГАНЪ, МИХЕЛЬ-ЛЕЙБА ХАИмовъ, 13 л. Мщ. м. Дусятъ, Новоалександров. у., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С., 10 Марта 911, 2 п. 138 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. М. С. 11 уч. г. Риги отъ 11 Янв. 911 г. (169 М., колон. до 18 л.), испр. колон. до 18 л. Исп. 2 Мая 911. | 9 Іюля 909 г. М. С. 6 уч. г. Риги, 169 М., подъ отвѣтств. надз. отца.
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