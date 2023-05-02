Томсон Иоганн Мадисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Томсон
- Имя
- Иоганн
- Отчество
- Мадисов
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 407
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140062. ТОМСОНЪ, ІОГАННЪ МАДИСОВЪ. К. Пернов. у., Старо-Фенюрнск. в., д. Тахкуси, 27 л.; — М. С. 5 уч. Перн.-Феллин. окр. 10 Окт. 909, 2 и 7 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 26, счит. ср. съ 10 Окт. 909. | 909 109550 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 85458 — тюр. 6 м.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.