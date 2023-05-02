Розе Казимир Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Розе
- Имя
- Казимир
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44617. РОЗЕ, КАЗИМІРЪ ИВАНОВЪ (Яковлевъ) (онъ же Рожанскій). Мщ. г. Добржини на р. Вислѣ, Липнов. у., 52 л.; — Плоцк. О. С., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 22 Дек. 906. | 905 26665 173 М. | 92 43206 170 М. | 900 104933 1655 У. | 88 52545 1657 У. | 98 9685 169 М. | 84 24917 169 М. | 97 95027 1671 У. | 82 67923 175 М. | 95 103037 1655 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.