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Головина Наталья Ильина

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Головина
Имя
Наталья
Отчество
Ильина
Дата исполнения приговора
02 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
Источник
Скан
Оригинальная запись
46125. ГОЛОВИНА, НАТАЛЬЯ ИЛЬИНА. К. Старорусск. у., Подгостецк. в., д. Рѣчекъ, 25 л.; — СПБ. У. С. М. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Іюня 905.

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