Тарасов Яков Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тарасов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9012. ТАРАСОВ ЯКОВ ФЕДОРОВИЧ, 23 л., Сев.-Кавказск. края, Ставропольск. окр., с. Надежды. В. Т. 5 кав. див. Ст. 2 ч. 3 П. В. П., лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 6/ѴІ—26.
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