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Глущенко Максим Максимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глущенко
Имя
Максим
Отчество
Максимов
Дата исполнения приговора
12 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
Источник
Скан
Оригинальная запись
46092. ГЛУЩЕНКО, МАКСИМЪ МАКСИмовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. г. Кіева, 24 л., рд. Кіевск. у., Глевахск. в., въ д. Крушинкѣ; — Кіевск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 152 и 2 ч. 1647 У., 169 и 170¹ М., арест. отд. 1½ г. Исп. 12 Мая 905. | 904 31373 1647 У. | 99 59324 169 М. | 902 1826 1643 У.

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