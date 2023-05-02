Глущенко Максим Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глущенко
- Имя
- Максим
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46092. ГЛУЩЕНКО, МАКСИМЪ МАКСИмовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. г. Кіева, 24 л., рд. Кіевск. у., Глевахск. в., въ д. Крушинкѣ; — Кіевск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 152 и 2 ч. 1647 У., 169 и 170¹ М., арест. отд. 1½ г. Исп. 12 Мая 905. | 904 31373 1647 У. | 99 59324 169 М. | 902 1826 1643 У.
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