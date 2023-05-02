Троегубов Григорий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Троегубов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 351
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12043. ТРОЕГУБОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 18 л., Томск. г., б. Щегловск. у.. Больше-Ямск. в., с. Хорошеборки. Томск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 1 Г. 9 М. 28 Д. и пор. пр. 5 Л. П. В. з. с. 3/ѴІ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.