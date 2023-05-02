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Троегубов Григорий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Троегубов
Имя
Григорий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
03 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 351
Источник
Скан
Оригинальная запись
12043. ТРОЕГУБОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 18 л., Томск. г., б. Щегловск. у.. Больше-Ямск. в., с. Хорошеборки. Томск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 1 Г. 9 М. 28 Д. и пор. пр. 5 Л. П. В. з. с. 3/ѴІ—24.

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