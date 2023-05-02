— Александр Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Александр
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139901. ТИМОФЕЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ (безъ фам.). К. Остров. у., Жеребцовск. в., д. Заболотья, 45 л.; — Остров. У. С. 18 Апр. 909, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 2 Нояб. 909.
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