Таразанов Прохор Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Таразанов
- Имя
- Прохор
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 22 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29404. ТАРАЗАНОВ, ПРОХОР МИХАЙЛОВИЧ, 42 л. Гр. Пудожск. у., Почезерск. в., д. Крив. Пояса; — Н. С. 2 уч. Пудожск. у. Кража, лиш. св. 2½ г., с зач. 2 м. пр. з. Исп. 22 окт. 920.
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