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Зуйков Иван Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зуйков
Имя
Иван
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
18 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
5054. ЗУЙКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 38 л., Княгининск. у., Кочановск. в., д. Кеншево. В. Т. б. Петроградск. окр. Ст. ст. 116, 180 п. «з», лиш. св. 2 г. Исп. 18 июня 923.

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