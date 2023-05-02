Жигало Федор Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жигало
- Имя
- Федор
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82317. ЖИГАЛО, ФЕДОРЪ ГРИГОРЬЕВЪ, 30 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Новогрудск. у., Кошелевск. в., д. Боровиковъ; — Гродненск. О. С., 8 Марта 911, 152, 1624 и 1632 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 38370, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 63853, кот. въ свою очередь пост. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 50612, каторж. раб. 15 л. Исп. 8 Іюня 911. | 905 2820 1653 У. | 901 34364 169 М.
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