Рязаев Василий Эммануилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рязаев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Эммануилович
- Дата исполнения приговора
- 09 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8535. РЯЗАЕВ ВАСИЛИЙ ЭММАНУИЛОВИЧ, 16 л., Кузнецк. у., Наскафтымск. в., с. Старого-Малима. Саратовск. Губсуд. Ст. ст. 184 ч. 2, 197, лиш. св. 1г. 10 м. 20 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 9 авг. 923.
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