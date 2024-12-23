Махоткин Николай Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Махоткин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 323
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 89229. МАХОТКИНЪ, НИКОЛАЙ МАТвѣевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Алексинск. у., Миротинск. в., д. Каменки, 30 л.; — Тульск. О. С., 2 п. 134, 135, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. З. Н. 3 уч. Алексинск. у., отъ 3 Марта 908 г., арест. отд. 1 г. Исп. 9 Апр. 908. | 906 57036 170¹ М., съ зачет. 3 м., отб. по приг., напеч. въ 905 г. № 89761. | 903 88658 1647 У.
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