Климкин Николай Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Климкин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6003. КЛИМКИН НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, 25 л., Городищенск. у., Еремеевск. в. и с., Ст. 180 п. «в», лиш. юв. и шмр. пр. 3 г. Исп. 5 марта 923.
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