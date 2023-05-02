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Климкин Николай Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Климкин
Имя
Николай
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
05 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
6003. КЛИМКИН НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, 25 л., Городищенск. у., Еремеевск. в. и с., Ст. 180 п. «в», лиш. юв. и шмр. пр. 3 г. Исп. 5 марта 923.

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