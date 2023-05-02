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Пузовиков Иван Прохоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пузовиков
Имя
Иван
Отчество
Прохоров
Дата исполнения приговора
11 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 336
Источник
Скан
Оригинальная запись
106892. ПУЗОВИКОВЪ. ИВАНЪ ПРОХОРОВЪ (онъ же Пузовикъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Ко-ростышева, Радомысльск. у., 28 л., рд. въ д. Мойсеевкѣ, Пулинск. в., Житомір. у.; — Житомір. О. С., 134, 135, 152, 2 п. 1643 и 1652 у., арест. отд. 2 г. Исп. 11 Іюля 909. 906 51794 269¹ У. ПУЗОВИКЪ, ИВАНЪ ПРОХОРОВЪ см. Пузовиковъ (ѴІІІ кн. 909). ПУКАЛКА, ЛЕОНТІЙ ПАВЛОВЪ см. Швецъ (ѴІІІ кн. 909). ПУККИТЪ, ИНДРИКЪ см. Ездовскій и Ѣздовскій (ѴІІІ кн. 909).

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