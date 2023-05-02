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Фишель Кальма Хаскелев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фишель
Имя
Кальма
Отчество
Хаскелев
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
Источник
Скан
Оригинальная запись
140572. ФИШЕЛЬ, КАЛЬМА ХАСКЕЛЕВЪ. Мщ. г. Бендинъ, 15 л.; — М. С. 3 уч. г. Ченстохова 21 Сент. 909, 11, 13 и и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 9 Окт. 909. | 908 154316 169 М.

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