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Кочергин Петр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочергин
Имя
Петр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
28 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
Источник
Скан
Оригинальная запись
6840. КОЧЕРГИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, 26 л., Нолинск. у., Ликсунск. в., д. Шуран, Н. С. 5 уч. Сернурск. к., Ст. 180, лиш. св. и пор. пр. 2½ г., Исп. 28 апр. 923.

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