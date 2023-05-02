Ещенко Иван Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ещенко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3100. ЕЩЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 22 л., Киевск. г., Малинск. у. и в. с. Панизевич. В. Т. 6 стр. корп. Ст. ст. 180, 205, лиш. св. 1 г П. в. з. с. 19/ІІІ—24.
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