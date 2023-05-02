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Пискарев Иван Кузмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пискарев
Имя
Иван
Отчество
Кузмич
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
27702. ПИСКАРЕВ, ИВАН КУЗМИЧ, 53 л. Гр. Рузск. у., Орешковск. в.; — Н. С. Баумановск. р. Преображенск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 2 нояб. 920.

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