Рыбкин Василий Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рыбкин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28343. РЫБКИН, ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ. Гр. Меленковск. у., Череевск. в., с. Тащилова; — Н. С. 7 уч. Меленковск. у. Неуплата налог., лиш. св. 5 л. Осужд. 23 окт. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.