Гордеев Николай Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гордеев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100541. ГОРДѢЕВЪ, НИКОЛАЙ ЕФИМОВЪ, Сс.-каторж. остр. Сахалина, 36 л.; — Красноярск. О. С., 117, 134, 135, 9, 13 и 3 ч. 309 У. и 438 У. о сс., одиноч. заключ. на 20 дн. съ продолж. срока каторж. раб. 5 л. Исп. 28 Іюня 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 63855. 900 89839 У. о сс., | 94 1612 170 М. | 97 84383 169 М. и 1453 У.
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