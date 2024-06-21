Донской Василий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Донской
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 100
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82005. ДОНСКОЙ, ВАСИЛІЙ ФЕДОРОВЪ, 35 л. Сс.-п. Селенгин. у., Турунтайск. в., с. Иркилика, рд. Бобров. у., въ в. и с. Козловкѣ; — Тамбов. О. С., 27 Янв. 911, 9, 13 и 1642 У. и У. о сс., одиночн. за ключ. 20 дн. съ прод. срока каторж. раб. 3 г. Исп. 26 Мая 911. | 99 93083 1453 У.
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